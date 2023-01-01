Родительская боль
Wink
Сериалы
Родительская боль

Родительская боль (сериал, 2011) смотреть онлайн

2011, Родительская боль 1 сезон
Документальный18+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

«Родительская боль» – это проект, в котором собраны истории семейных взаимоотношений. Обиды на родителей, непонимание, гибель детей, предательство, примирения и расставания – вот с чем пришлось столкнуться героям документального цикла.

Все сезоны сериала Родительская боль смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Россия
Жанр
Документальный

Рейтинг