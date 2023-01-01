Рейка (сериал, 2021) смотреть онлайн
Сюжет
Южноафриканский детектив о травме и памяти со звездой «Игры престолов».
В детстве девушка по имени Рейка была похищена соседским фермером — много лет спустя она встретится с ним снова, вернувшись в ро�дную глушь, чтобы расследовать серийные убийства. Там ей придется столкнуться с тайнами местного сообщества, низкой квалификацией коллег-полицейских и призраками собственного прошлого.
Сможет ли девушка остановить цепь загадочных убийств и залечить собственную травму?
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Рейтинг
6.3 КиноПоиск
6.5 IMDb