Рейка (сериал, 2021) смотреть онлайн

Сюжет

Южноафриканский детектив о травме и памяти со звездой «Игры престолов».



В детстве девушка по имени Рейка была похищена соседским фермером — много лет спустя она встретится с ним снова, вернувшись в ро�дную глушь, чтобы расследовать серийные убийства. Там ей придется столкнуться с тайнами местного сообщества, низкой квалификацией коллег-полицейских и призраками собственного прошлого.



Сможет ли девушка остановить цепь загадочных убийств и залечить собственную травму?



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