Рейка
Wink
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Рейка
7.72021, Reyka 1 сезон
Детективы, Криминал18+

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Рейка (сериал, 2021) смотреть онлайн

Сюжет

Южноафриканский детектив о травме и памяти со звездой «Игры престолов».

В детстве девушка по имени Рейка была похищена соседским фермером — много лет спустя она встретится с ним снова, вернувшись в родную глушь, чтобы расследовать серийные убийства. Там ей придется столкнуться с тайнами местного сообщества, низкой квалификацией коллег-полицейских и призраками собственного прошлого.

Сможет ли девушка остановить цепь загадочных убийств и залечить собственную травму?

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Рейтинг

6.3 КиноПоиск
6.5 IMDb