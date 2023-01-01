Республика Сары
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Республика Сары
6.82021, The Republic of Sarah 1 сезон
Драмы18+

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Республика Сары (сериал, 2021) смотреть онлайн

Сюжет

Городок Грейлок рискует превратиться в большую шахту. Могущественная корпорация собирается добывать из местных земель редкий и дорогой минерал. Однако учительница Сара Купер не готова мириться с таким положением дел и начинает настоящий бой за родной город. Ей удается доказать, что Грейлок никогда и не был частью США, и местное население неожиданно становится отдельной нацией. Теперь им нужно выстроить свою «страну» с нуля. Смотрите в подписке Amediateka на Wink.

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Информация

Страна
США
Жанры
Драмы

Рейтинг

6.4 КиноПоиск
6.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Республика Сары»

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