RCC Taekwon-do PRO 3
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RCC Taekwon-do PRO 3

RCC Taekwon-do PRO 3 (сериал, 2026) смотреть онлайн

2026, RCC Taekwon-do PRO 3 1 сезон
Спортивный18+

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RCC Taekwon-do PRO 3

О сериале

Смотрите RCC Taekwon-do PRO 3 на Wink! 16 лучших бойцов России и мира в формате однодневного Гран-при выяснят, кто лучший в двух весовых категориях: до 57 кг и до 75 кг. Никаких вторых шансов, нет права на ошибку, ты или побеждаешь, или выбываешь.

Жанр
Спортивный

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