RCC HARD 6 (сериал, 2024) смотреть онлайн

Сюжет

Описание - Громкий бой Лютера и Часов�щика на RCC HARD 6! Смотрите долгожданный поединок Мартина Лютера Джуаряна и мировой звезды кулаков Садуди Шримуана. С легкой руки самого Шримуана в России у него новое прозвище Часовщик, ведь именно этот аксессуар Садуди в прошлый раз пытался украсть, чем и сорвал проведения поединка по правилам кулачки. В этот раз Шримуан не нарушил закон и добрался до ринга RCC HARD!



Все сезоны сериала RCC HARD 6 смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.