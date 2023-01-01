RCC HARD 6
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RCC HARD 6

RCC HARD 6 (сериал, 2024) смотреть онлайн

8.72024, RCC HARD 6 1 сезон
Спорт18+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Описание - Громкий бой Лютера и Часовщика на RCC HARD 6! Смотрите долгожданный поединок Мартина Лютера Джуаряна и мировой звезды кулаков Садуди Шримуана. С легкой руки самого Шримуана в России у него новое прозвище Часовщик, ведь именно этот аксессуар Садуди в прошлый раз пытался украсть, чем и сорвал проведения поединка по правилам кулачки. В этот раз Шримуан не нарушил закон и добрался до ринга RCC HARD!

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Спорт

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