RCC HARD 5
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RCC HARD 5

RCC HARD 5 (сериал, 2024) смотреть онлайн

9.02024, RCC HARD 5 1 сезон
Спорт18+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Назвать турнир RCC HARD 5 топовым – ничего не сказать. Опасные парни в Гран-при, дебют одного из лучших боксеров России в кулачке и открытие мира голых кулаков - бесшабашный панчер Вячеслав Мещеркин сразился с технарем Арсланом Ахмедовым.

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