RCC HARD 5 (сериал, 2024) смотреть онлайн

Сюжет

Назвать турнир RCC HARD 5 топовым – ничего не сказать. Опасные парни в Гран-при, дебют одного из лучших боксеров России в кулачке и открытие мира голых кулаков - бесшабашный панчер Вячеслав Мещеркин сразился с технарем Арсланом Ахмедовым.



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