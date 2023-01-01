RCC Fair Fight FC 24
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RCC Fair Fight FC 24

RCC Fair Fight FC 24 (сериал, 2024) смотреть онлайн

8.62024, RCC Fair Fight FC 24 1 сезон
Спорт18+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Описание - Лига RCC Fair Fight стабильно держит марку лучшего кикбоксерского промоушена России и регулярно претендует на мировые топы. Здесь дерутся лучшие из лучших, а в главном бою вечера в RCC Fair Fight FC 24 за пояс чемпиона сразились Алексей Ульянов и Джамал Юсупов.

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Спорт

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