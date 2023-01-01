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Работа над собой
Актёры и съёмочная группа сериала «Работа над собой»

Актёры и съёмочная группа сериала «Работа над собой»

Режиссёры

Тим Мэйсон

Тим Мэйсон

Tim Mason
Режиссёр
Темби Бэнкс

Темби Бэнкс

Thembi Banks
Режиссёр
Янс Форд

Янс Форд

Yance Ford
Режиссёр
Крис Сванберг

Крис Сванберг

Kris Rey
Режиссёр

Актёры

Эбби Макенани

Эбби Макенани

Abby McEnany
АктрисаAbby
Селеста Печос

Селеста Печос

Celeste Pechous
АктрисаCampbell
Карин Энглин

Карин Энглин

Karin Anglin
АктрисаAlison
Джулия Суини

Джулия Суини

Julia Sweeney
АктрисаJulia
Жерар Нежан

Жерар Нежан

Gerard Neugent
АктёрMike
Арман Филдс

Арман Филдс

Armand Fields
АктёрKing
Тео Джермейн

Тео Джермейн

Theo Germaine
АктёрChris
Мэри Сон

Мэри Сон

Mary Sohn
АктрисаSusan
Кенни Расмуссен

Кенни Расмуссен

Kenny Rasmussen
АктёрMatty
Брюс Чаркоу

Брюс Чаркоу

Bruce Jarchow
АктёрEdward

Сценаристы

Тим Мэйсон

Тим Мэйсон

Tim Mason
Сценарист
Эбби Макенани

Эбби Макенани

Abby McEnany
Сценарист
Лилли Вачовски

Лилли Вачовски

Lilly Wachowski
Сценарист
Аманда Блейк Дэвис

Аманда Блейк Дэвис

Amanda Blake Davis
Сценарист

Монтажёры

Джозеф Джетт Сэлли

Джозеф Джетт Сэлли

Joseph Jett Sally
Монтажёр