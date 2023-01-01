Путешествие с Гордоном Рамзи
Wink
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Путешествие с Гордоном Рамзи
2019, Gordon Ramsay: Uncharted 2 сезона
ТВ-шоу, Приключения18+

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Путешествие с Гордоном Рамзи (сериал, 2019) смотреть онлайн

О сериале

Смотрите новые серии на телеканале National Geographic. Гордон Рамзи совершенствует свои кулинарные способности. Отправляясь в самые отдаленные уголки мира, он путешествует по джунглям, ловит рыбу голыми руками и изучает рецепты местной кухни.

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Страна
США
Жанр
ТВ-шоу, Приключения

Рейтинг

8.2 КиноПоиск
7.7 IMDb