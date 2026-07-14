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Wink
Сериалы
Путешествие Чангэ
Актёры и съёмочная группа сериала «Путешествие Чангэ»
Актёры и съёмочная группа сериала «Путешествие Чангэ»
Режиссёры
Сюнь Чжоу
Xun Zhou
Режиссёр
Сценаристы
Шули Лю
Shuli Liu
Сценарист
Мо Энь
Mo En
Сценарист
Да Ся
Da Xia
Сценарист
Продюсеры
Мо Энь
Mo En
Продюсер
Чэнь Цин
Chen Qing
Продюсер
Миньсинь Янь
Mingxin Yan
Продюсер
Композиторы
Фань Ву
Fan Wu
Композитор