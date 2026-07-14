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Путешествие Чангэ
Актёры и съёмочная группа сериала «Путешествие Чангэ»

Актёры и съёмочная группа сериала «Путешествие Чангэ»

Режиссёры

Сюнь Чжоу

Сюнь Чжоу

Xun Zhou
Режиссёр

Сценаристы

Шули Лю

Шули Лю

Shuli Liu
Сценарист
Мо Энь

Мо Энь

Mo En
Сценарист
Да Ся

Да Ся

Da Xia
Сценарист

Продюсеры

Мо Энь

Мо Энь

Mo En
Продюсер
Чэнь Цин

Чэнь Цин

Chen Qing
Продюсер
Миньсинь Янь

Миньсинь Янь

Mingxin Yan
Продюсер

Композиторы

Фань Ву

Фань Ву

Fan Wu
Композитор