Путь в RCC HARD 1. Четвертьфинал (сериал, 2024) смотреть онлайн

Сюжет

Лига RCC раскрывает главный бой селекшн-турнира «Путь в RCC», в котором российский промоушен ищет молодые и перспективные таланты. Супербой на турнире: топовый боец ММА Свищев поприветствует кулачника Бодрова в главном бою.



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