Путь в RCC HARD 1. Четвертьфинал
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Путь в RCC HARD 1. Четвертьфинал

Путь в RCC HARD 1. Четвертьфинал (сериал, 2024) смотреть онлайн

8.42024, Путь в RCC HARD 1. Четвертьфинал 1 сезон
Спорт, Бокс18+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Лига RCC раскрывает главный бой селекшн-турнира «Путь в RCC», в котором российский промоушен ищет молодые и перспективные таланты. Супербой на турнире: топовый боец ММА Свищев поприветствует кулачника Бодрова в главном бою.

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Жанры
Спорт, Бокс

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