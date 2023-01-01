Пуль�с (сериал, 2025) смотреть онлайн
2025, Пульс 1 сезон
Драма18+
Этот сериал пока недоступен
О сериале
Молодая врач скорой помощи Дэнни Симмс неожиданно получает повышение в одном из самых загруженных травматологических центров Майами. Столкнувшись с давлением новой должности и сложными пациентами, она также вынуждена справляться с трудностями в отношениях с бывшим главой отделения Ксандером Филлипсом, с которым у нее завязывается роман. Неожиданно на город обрушивается страшный ураган, превращая больницу в эпицентр хаоса. Поток пострадавших стремительно увеличивается, и Дэнни вместе с командой медиков оказывается лицом к лицу с испытаниями, которые проверяют их профессионализм и стойкость на прочность.
Все сезоны сериала Пульс смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
6.5 IMDb
- ККРежиссёр
Карлтон
Кьюз
- КДРежиссёр
Кейт
Дэннис
- СБРежиссёр
Сара
Бойд
- КВАктёр
Колин
Вуделл
- ЖМАктриса
Жустина
Мачадо
- ЧМАктриса
Челси
Мюрхэд
- Актриса
Уилла
Фицджералд
- ССАктёр
Сантьяго
Сегура
- ДБАктёр
Джек
Бэннон
- ДНАктриса
Даниэла
Нивз
- Актёр
Джесси
Ашер
- ШБСценарист
Шепард
Бучер
- ККСценарист
Карлтон
Кьюз
- ЗРСценарист
Зои
Робин Тернер
- ШБПродюсер
Ш�епард
Бучер
- ХГПродюсер
Ховард
Гриффит
- ДЯМонтажёр
Джоэнн
Ярроу