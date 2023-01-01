Пряный вкус любви
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Пряный вкус любви
8.42020, Пряный вкус любви 1 сезон
Мелодрамы, Мини-сериалы18+

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Пряный вкус любви (сериал, 2020) смотреть онлайн

Сюжет

Жизнь главной героини Ани кардинально меняется после того, как в автомобильной аварии гибнут ее родители. Девушка переезжает к тете. Пережить горе ей помогает Сергей, который также попал в это ДТП, но отделался легкими ссадинами и царапинами. Между ними возникают взаимные чувства. Молодой человек очень любит Аню, но со временем становится слишком ревнивым. Однажды в приступе ревности он даже поднимает на нее руку, после чего девушка решает расстаться с ним. Но Сергей не может смириться с уходом возлюбленной и преследует Аню, желая вернуть ее любым способом.

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