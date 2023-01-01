Про творчество (сериал, 2023) смотреть онлайн

Сюжет

Новые идеи, поиск вдохновения и желание создавать — все это объединяет творческих людей на пути к успеху. Солист группы Therr Maitz Антон Беляев, хореограф Егор Дружинин, талантливые фотографы, артисты и художник Дмитрий Гутов поделятся ценными рекомендациями из жизненного и профессионального о�пыта.



Каждому начинающему творцу — музыканту, художнику, фотографу, хореографу, артисту — важно развивать насмотренность и искать авторское видение. Но где брать идеи и как найти собственный стиль? Можно ли создать нечто оригинальное, если в этом мире уже все есть? Как оставаться верным себе, когда работаешь над коммерческими проектами? Слушателей ждет удивительная концентрация вдохновения, прикладных советов и убедительных кейсов от мастеров, которые уже нашли себя в мире искусства.



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