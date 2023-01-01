Призраки прошлого
Wink
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Призраки прошлого
7.92020, Bloodlands 1 сезон
Триллеры, Драмы18+

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Призраки прошлого (сериал, 2020) смотреть онлайн

Сюжет

Северная Ирландия. Опытный полицейский Том Брэнник расследует загадочное похищение бывшего активиста ИРА и приходит к выводу, что оно связано с событиями двадцатилетней давности. Тогда Белфаст держал в страхе убийца по прозвищу Голиаф, устроивший охоту на враждовавших между собой католиков и протестантов. Преступник так и не был найден, и этот факт имеет особое значение для Тома, ведь одной из жертв Голиафа была его жена.

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Рейтинг

6.3 КиноПоиск
6.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Призраки прошлого»

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