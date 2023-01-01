Привет с того света (сериал, 2016) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Главный герой комедийной и трогательной дорамы робкий менеджер Ким ен Су работает в торговом центре. Он во всю старается заслужить признание руководства ради своей семьи. В один из таких моментов ен Су погибает, но вместо того, чтобы признать смерть несчастным случаем, руководство компании выставляет все как самоубийство. Главный герой не может смириться с своей судьбой и сбегает из загробного мира вместе с попутчиком, бывшим бандитом Хан Ки Таком.



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