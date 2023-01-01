Приключения Моне, Матисса и Пикассо в России (сериал, 2017) смотреть онлайн

Сюжет

Аудиолекции Ильи Доронченкова о том, как на рубеже XIX–XX вековрусское искусство усваивало новую западную живопись, — а также художественное импортозамещение, полезное чтение и азартная игра



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