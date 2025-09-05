Правила взлома (сериал, 2016) смотреть онлайн
2016, Правила взлома 1 сезон
Документальный, ТВ-шоу16+
О сериале
По статистике, 90% жителей нашей страны неправильно открывают пакетик с сахаром, неправильно пьют газировку и даже белье гладят неправильно. Мы делаем все это, не задумываясь — просто потому, что привыкли, и потому что так делают все остальные. Но что если взглянуть на привычные вещи с точки зрения науки?
Эта программа — набор научных советов, в простонародье — лайфхаков. Главная задача — объяснить принцип их работы с точки зрения науки, причем сделать это так, чтобы каждый зритель не просто получил совет, но и узнал что-то новое о привычных вещах, которые окружают нас в повседневной жизни.