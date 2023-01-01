Правдоподобные истории Нила Геймана
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Правдоподобные истории Нила Геймана

Правдоподобные истории Нила Геймана (сериал, 2016) смотреть онлайн

2016, Neil Gaiman's Likely Stories 1 сезон
Ужасы, Мини-сериалы18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Британский сериал, основанный на рассказах автора знаменитых «Американских богов» Нила Геймана. Герои телеальманаха – обычные люди, которые попадают в очень странные ситуации. Каждый из них, как водится, сходит с ума по-своему.

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Рейтинг

6.3 КиноПоиск
6.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Правдоподобные истории Нила Геймана»

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