Правдоподобные истории Нила Геймана (сериал, 2016) смотреть онлайн

Сюжет

Британский сериал, основанный на рассказах автора знаменитых «Американских богов» Нила Геймана. Герои телеальманаха – обычные люди, которые попадают в очень странные ситуации. Каждый из них, как водится, сходит с ума по-своему.



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