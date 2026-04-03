После долгой зимы (сериал, 2026) смотреть онлайн

После предательства мужа медсестра с сыном возвращается в родной город, чтобы найти покой и счастье. Мелодрама «После долгой зимы» — сериал о душевных ранах и свете надежды.



Талантливая медсестра Ирина Зимина пожертвовала карьерой ради любимого мужа Николая и переехала с ним на север. Теперь она работает в местной больнице и ухаживает за сыном Стасом, страдающим от астмы. Однажды Ирина застает супруга с любовницей. Потрясенная произошедшим Ирина решает вернуться в родной Кубанск, ведь его мягкий климат гораздо лучше подходит для Стаса. Однако далеко не все в восторге от приезда Ирины: сестра Настя встречает ее холодно и поселяет в тесном гостевом домике. В местной больнице Ирина встречает Дмитрия, нового главврача, с которым у нее в прошлом был роман.



Что принесет для главной героини смена обстановки, расскажет многосерийная мелодрама «После долгой зимы», смотреть онлайн которую можно на Wink.

