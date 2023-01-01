Порочные связи
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Порочные связи

Порочные связи (сериал, 2017) смотреть онлайн

2017, Порочные связи 1 сезон
Драма16+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Каждому человеку есть что скрывать, кто-то совершил небольшую ошибку, кто-то настоящее преступление, а кто-то вышел за рамки моральных принципов и стал посмешищем для общества. А еще говорят, запретный плод сладок. А если это любовь?Запретная любовь страшнее, чем любовь неразделенная. Игровой сериал снят в жанре документальной драмы и рассказывает о судьбах разных людей, которые познали, что такое запретная любовь. Каждая серия – отдельная история.

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Страна
Россия
Жанр
Драма

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