Полезные советы от Джона Уилсона (сериал, 2020) смотреть онлайн

Сюжет

Документальный сериал «встревоженного жителя Нью-Йорка» Джона Уилсона. Вас ждут увлекательные истории и неожиданные культурные наблюдения, которые покажут, как непредсказуема и горяча жизнь �в центре Америки. Это полностью авторский проект: Уилсон выступает здесь в качестве сценариста, режиссера, оператора и продюсера. Смотрите в подписке Amediateka на Wink.



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