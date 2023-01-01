Полезные советы от Джона Уилсона
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Полезные советы от Джона Уилсона
8.12020, How to with John Wilson 3 сезона
Документальные, Комедии18+
Документальный сериал о буднях мегаполиса от «встревоженного жителя Нью-Йорка»

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Полезные советы от Джона Уилсона (сериал, 2020) смотреть онлайн

Сюжет

Документальный сериал «встревоженного жителя Нью-Йорка» Джона Уилсона. Вас ждут увлекательные истории и неожиданные культурные наблюдения, которые покажут, как непредсказуема и горяча жизнь в центре Америки. Это полностью авторский проект: Уилсон выступает здесь в качестве сценариста, режиссера, оператора и продюсера. Смотрите в подписке Amediateka на Wink.

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Рейтинг

8.4 КиноПоиск
8.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Полезные советы от Джона Уилсона»

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