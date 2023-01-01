Поиск инвестиций: от оценки рынка до проведения переговоров (сериал, 2018) смотреть онлайн
2018, Поиск инвестиций: от оценки рынка до проведения переговоров 1 сезон
Бизнес, Финансы12+
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Сюжет
Автор курса: Дмитрий Калаев — директор акселератора ФРИИ.
Курс посвящен разным этапам инвестирования. Дмитрий Калаев объяснит, как подготовиться к деловой встрече с инвестором и успешно провести переговоры, а также — подскажет, как выбрать инвестиционный фонд и оценить привлекате�льность компании.
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