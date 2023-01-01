8.32022, Undercurrent: The Disappearance of Kim Wall 1 сезон
Документальные, Криминал18+
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Подводное течение: Исчезновение Ким Валль (сериал, 2022) смотреть онлайн
Сюжет
Проект о нашумевшем исчезновении журналистки Ким Валль. Она пропала без вести в 2017 году. Последний раз женщину видели на лодке вместе с предпринимателем Петером Мадсеном, у которого журналистка должна была взять интервью. Ее тело нашли спустя 11 дней в море. Смотрите в подписке Amediateka на Wink.
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Информация
СтранаСША
ЖанрыКриминал, Документальные
Рейтинг
7.2 КиноПоиск
6.6 IMDb