Подводная лодка (сериал, 2018) смотреть онлайн
8.12018, Das Boot 2 сезона
Драмы, Военные18+
Этот сериал пока недоступен
Сюжет
Захватывающий военный сериал, вдохновленный одноименным фильмом 1981 года. Действие разворачивается в 1942 году после того, как союзникам удается разгадать код «Энигма». Главные герои – подводники, оказавшиеся в центре военных столкновений и жестоких испытаний.
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Информация
СтранаГермания
ЖанрыВоенные, Драмы, Зарубежные
Рейтинг
7.5 КиноПоиск
7.5 IMDb
- ДГРежиссёр
Деннис
Ганзель
- Режиссёр
Андреас
Прохаска
- ХШРежиссёр
Ханс
Штайнбихлер
- МГРежиссёр
Маттиас
Гласнер
- Актёр
Франц
Динда
- Актёр
Том
Влашиха
- РОАктёр
Рик
Окон
- РБАктёр
Райнер
Бок
- Актёр
Леонард
Шайхер
- Актёр
Тьерри
Фремон
- ПКАктёр
Пьер
Кивитт
- ФЖАктриса
Флер
Жеффрие
- РШАктёр
Роберт
Штадлобер
- ТССценарист
Тони
Сэйнт
- НПХудожник
Ник
Палмер
- АФОператор
Армин
Френцен
- ДХОператор
Дэвид
Хиггс
- МВКомпозитор
Матиас
Вебер