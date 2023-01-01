Подводная лодка
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Подводная лодка

Подводная лодка (сериал, 2018) смотреть онлайн

8.12018, Das Boot 2 сезона
Драмы, Военные18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Захватывающий военный сериал, вдохновленный одноименным фильмом 1981 года. Действие разворачивается в 1942 году после того, как союзникам удается разгадать код «Энигма». Главные герои – подводники, оказавшиеся в центре военных столкновений и жестоких испытаний.

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Рейтинг

7.5 КиноПоиск
7.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Подводная лодка»

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