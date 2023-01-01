Подойди и обними меня (сериал, 2018) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

До Джин и Дже И полюбили друг друга в средней школе, но в их отношения вмешалась жестокая судьба. Отец До Джина оказался безжалостным маньяком, который убил родителей Дже И. Прошли годы, парень стал полицейским, чтобы хоть как-то искупить содеянное отцом, а девушка пошла по стопам своей матери, став актрисой. Однажды эти двое снова встречаются и понимают, что старые чувства никуда не ушли, но события прошлого по-прежнему стоят между ними.



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