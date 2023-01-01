Поддаться искушению
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Поддаться искушению

Поддаться искушению (сериал, 2017) смотреть онлайн

8.22017, Caer en tentación 1 сезон
Драмы18+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

История разворачивается в двух временных промежутках: в прошлом, где Каролина и Дамиан обманывают своих супругов Сантьяго и Ракель, и настоящем, где Сантьяго и Ракель обнаружат обман своих партнeров из-за трагической аварии.

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Информация

Страна
Мексика
Жанры
Драмы

Рейтинг

8.2 IMDb