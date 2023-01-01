Плюшики
Wink
Детям
Плюшики

Плюшики (сериал, 2020) смотреть онлайн

7.62020, Плюшики 1 сезон
Блоги0+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Играем в мягкие игрушки на канале Плюшики! Любишь смотреть мультики про игрушки Свинка Пеппа? Самые новые приключения любимых персонажей в русской озвучке ждут тебя на нашем канале. Пеппа, Джордж, мама Свинка и папа Свин попадают в неожиданные смешные ситуации, а еще знакомятся с игрушками Барби, Спанч боб, май литл пони и другими. Включай и смотри наши видео с Пеппой - будет весело!

Все сезоны сериала Плюшики смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Жанры
Блоги

Рейтинг