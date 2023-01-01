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Пианино (сериал, 2019) смотреть онлайн

2019, Upright 1 сезон
Драмы, Зарубежные18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Невезучий Лаки Флинн получает печальное известие с другого конца Австралии — его мать умирает. Чтобы проститься с ней, герой отправляется в путешествие через всю страну в компании любимого пианино. В дороге Лаки встречает аферистку-неудачницу Мэг, а значит — приключений не избежать.

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Рейтинг

8.0 КиноПоиск
8.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Пианино»

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