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Первый порядок
Актёры и съёмочная группа сериала «Первый порядок»

Актёры и съёмочная группа сериала «Первый порядок»

Актёры

Су Шанцин

Су Шанцин

Su Shangqing
АктёрXiaosu Ren
Шэнь Няньжу

Шэнь Няньжу

Shen Nianru
АктрисаXiaoyu Li
Ли Ланьлин

Ли Ланьлин

Li Lanling
Актёр
Сун Мин

Сун Мин

Song Ming
АктёрWang Congyang
Го Хаожань

Го Хаожань

Guo Haoran
АктёрXianchu Xu
Тан Шуйюй

Тан Шуйюй

Tang Shuiyu
АктёрJinglin Zhang

Продюсеры

Чэнь Цин

Чэнь Цин

Chen Qing
Продюсер
Ли Ни

Ли Ни

Li Ni
Продюсер