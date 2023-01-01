Первый Детский
Wink
Сериалы
Первый Детский

Первый Детский (сериал, 2020) смотреть онлайн

7.42020, Первый Детский 1 сезон
Блоги0+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

На канале Первый Детский собрана большая коллекция развивающих мультиков и видео для детей. Вместе с нами ваш малыш легко выучит буквы, цифры, цвета, геометрические фигуры, научится лепить из пластилина, петь и даже делать утреннюю гимнастику. Нас ждут экскурсии в музеи и зоопарки, интересные опыты и игры. Наша видеотека пополняется каждый день. Давайте играть и учиться вместе!

Все сезоны сериала Первый Детский смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Жанры
Блоги

Рейтинг