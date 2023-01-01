Перелетные пташки (сериал, 2013) смотреть онлайн

Возможно, экстравагантная Марина, привыкшая жить, как хочет и без сожаления «сжигать мосты», так и порхала бы из города в город, с чемоданами и двумя дочерьми, но старшей – уже пятнадцать. Девушка впервые влюбилась и тут же влипла в опасную историю. С ужасом Марина видит в дочери себя и не хочет повторения своей судьбы. Ведь за роскошным фасадом сильной женщины скрывается боль, одиночество, боязнь серьезных отношений. Марина готова пересмотреть свою жизненную позицию. В трудную минуту рядом оказывается мужчина. Он совсем не похож не принца, но Марина решает попробовать построить отношения. Строить оказывается сложнее, чем разрушать, да и поверить в сорок лет сложнее – чем в пятнадцать…



Все сезоны сериала Перелетные пташки смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.