Пасха с Аппетитным
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Пасха с Аппетитным
2026, Пасха с Аппетитным 1 сезон
Кулинария18+
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Пасха с Аппетитным (сериал, 2026) смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Авторская подборка программ, посвящённая рецептам к пасхальному столу. В сборнике представлены самые разные рецепты для того, чтобы сделать этот праздник не только светлым, но и очень вкусным

Страна
Россия
Жанр
Кулинария

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