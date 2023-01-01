ПАПА тайм
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ПАПА тайм

ПАПА тайм (сериал, 2020) смотреть онлайн

7.52020, ПАПА тайм 1 сезон
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Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Папа Тайм - это новый детский канал с развивающими, смешными и познавательными видео для детей! А ведущие здесь - наши любимые папы! Разбираемся в автомобилях, участвуем в гонках, слушаем добрые и поучительные сказки, да и просто играем и весело проводим время с папами и их детишками! Присоединяйся к нам, с нами ты никогда не соскучишься!

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