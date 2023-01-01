Отвязный Дайс
Wink
Сериалы
Отвязный Дайс

Отвязный Дайс (сериал, 2016) смотреть онлайн

2016, Dice 2 сезона
Комедии, Зарубежные18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Легенда стендапа Эндрю Дайс Клэй возвращается на ТВ в главной роли самого себя. 25 лет спустя он готов заново штурмовать комедийный трон. Но одного запала и бравады, конечно, маловато. А будничная суета вносит коррективы в его амбициозный план.

Все сезоны сериала Отвязный Дайс смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Рейтинг

5.8 КиноПоиск
7.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Отвязный Дайс»

Всё