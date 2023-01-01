Отверженная (сериал, 2023) смотреть онлайн

Сюжет

Маша Останина узнала, что у нее страшный диагноз – ВИЧ. С этого момента ее налаженная счастливая жизнь закончилась и началась череда несчастий. Муж Роман подал на развод и выкрал маленького сына Витю.

Во время его поисков Маша попала в руки преступников и чудом осталась жива: ей помо�г случайный водитель и отвез в больницу. Спасением ее жизни занималась бригада врачей во главе с хирургом Николаем Вершининым.

Маша не помнит ничего – ни как ее зовут, ни кто на нее напал. Николай начинает лечение Марии, пытаясь восстановить ее память. Между ними вспыхивает чувство… Вспомнит ли Маша свое прошлое?



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