Откройте! К вам гости! (сериал, 2014) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

У знаменитых людей нет ни минуты свободного времени: концерты, интервью, гастроли… А так хочется душевной беседы с другом за чашкой чая! Программа «Откройте! К вам гости!» открывает двери, чтобы давние друзья могли пообщаться в домашней обстановке.



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