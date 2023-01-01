Откройте! К вам гости!
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Откройте! К вам гости!

Откройте! К вам гости! (сериал, 2014) смотреть онлайн бесплатно

2014, Откройте! К вам гости! 1 сезон
ТВ-шоу18+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

У знаменитых людей нет ни минуты свободного времени: концерты, интервью, гастроли… А так хочется душевной беседы с другом за чашкой чая! Программа «Откройте! К вам гости!» открывает двери, чтобы давние друзья могли пообщаться в домашней обстановке.

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Информация

Страна
Россия
Жанры
ТВ-шоу

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