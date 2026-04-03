Отель на обочине (сериал, 2026) смотреть онлайн

Одинокая хозяйка скромного мотеля выбирает между стабильностью и влюбленностью, запуская цепочку событий, которые поставят под угрозу жизнь ее сына. Мелодрама «Отель на обочине» — сериал о любви, предательстве и материнской заботе.



Лариса Куприянова, хозяйка мотеля «Домашний очаг», ведет бизнес практически в одиночку. Она вкладывает в дело всю душу и оплачивает учебу сына Ильи, который вместо помощи только грубит и требует деньги. Надежной опорой становится завхоз Артур, который берет на себя заботы о мотеле и вскоре делает Ларисе предложение, обещая защиту и уют. Она соглашается, хотя ее сердце принадлежит дальнобойщику Виктору Касаткину. Когда Виктор в очередной раз приезжает в отель и видит кольцо на пальце возлюбленной, он не может поверить глазам. А вскоре судьба подкидывает новое испытание: Илья попадает в страшную аварию, и Виктор оказывается под подозрением.



Сможет ли Лариса распутать клубок лжи и понять, кто ее настоящая любовь, вы узнаете из сериала «Отель на обочине», смотреть онлайн который можно на Wink.

