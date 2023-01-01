От любви до любви (сериал, 2025) смотреть онлайн

Сюжет

Анна с ужасом узнает, что ее сын собирается жениться на дочери женщины, когда-то развалившей их семью. Остросюжетная мелодрама о мести ждет зрителей сериала «От любви до любви», смотреть онлайн который можно на нашем видеосервисе.



Кажется, что в жизни Анны все схвачено: она владеет маленьким, но прибыльным ателье, а ее сын Антон учится в университете на врача. К несчастью, юноша не знает своего отца — тот погиб в аварии, когда сын был еще младенцем. Перед этим у них с Анной была большая ссора: женщина узнала, что супруг хочет уйти от нее к лучшей подруге Веронике. Но главное потрясение еще впереди. Анна понимает, что невеста сына Юля — это дочь Вероники. Отчаявшаяся мать пойдет на все, чтобы не допустить их брака, но ее ждет шокирующая новость: Юля уже беременна от Антона.



Поменяет ли Анна отношение к будущей невестке, вы узнаете, если будете смотреть мелодраму «От любви до любви». Сериал доступен онлайн на Wink.



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