Острова (сериал, 2013) смотреть онлайн

Хорошо, когда есть мечта. В жизни робкой швеи Тани она есть – девушка стремится побывать на тропических островах. Однако ради этого путешествия ей нужно очень много работать и экономить практически на всем. Однако, когда заветная путевка уже в руках, героиня решает изменить свою жизнь, а заодно и жизнь других людей, которые ее окружают. Что из этого получится?



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