Основы инвестирования на финансовых рынках
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Основы инвестирования на финансовых рынках

Основы инвестирования на финансовых рынках (сериал, 2018) смотреть онлайн

2018, Основы инвестирования на финансовых рынках 1 сезон
Профессиональные навыки, Финансы12+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Автор курса: Илья Бутурлин — руководитель финансовой лаборатории FinLab.
Инвестирование — один из способов эффективно распоряжаться денежными средствами. Но зачастую неясно, с чего начать. Выбор финансового инструмента и брокера, управление рисками и максимальное использование возможностей рынка — об этом расскажет финансовый специалист Илья Бутурлин.

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