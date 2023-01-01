Опасные мамочки
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Опасные мамочки

Опасные мамочки (сериал, 2019) смотреть онлайн

8.52019, Señoras del (h)AMPA 2 сезона
Комедии18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Сериал рассказывает историю четырeх матерей Мэйт, Лурдес, Вирджинии и Ямпар, у которых, и так было достаточно проблем, когда они оказались вовлечены в преступление, которое испортит всю их жизнь.

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Информация

Страна
Испания
Жанры
Комедии

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
7.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Опасные мамочки»

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