Онлайн-марафон Поколение Альфа: эпоха других детей! (сериал, 2020) смотреть онлайн
6.12020, Онлайн-марафон Поколение Альфа: эпоха других детей! 1 сезон
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Сюжет
Масштабный образовательный проект телеканала TiJi, цель которого помочь родителям современных детей научиться понимать поколение Альфа и налаживать с ним грамотную коммуникацию. Вы увидите записи прямых эфиров, в ходе которых эксперты из мира психологии и образования ответили на вопросы, во�лнующие всех мам и пап в наши дни.
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