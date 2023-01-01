Охотник х Охотник (мультсериал, 2011) смотреть онлайн
2011, Охотник х Охотник 1 сезон
Аниме, Мультфильмы18+
Этот сериал пока недоступен
Сюжет
Лицензия члена организации Охотников дает множество привилегий — возможность бесплатно путешествовать первым классом, доступ к закрытой информации и право брать крупные суммы денег в банках. Ежегодно проводится экзамен, на котором выбираются немногие достойные. Гон Фрикс отправляется на экзамен с целью стать Охотником и найти своего отца.
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Информация
СтранаЯпония, Польша
ЖанрыКомедии, Мультфильмы, Боевики, Приключения, Аниме
Рейтинг
- ХКРежиссёр
Хироси
Кодзина
- КУАктёр
Коки
Утияма
- МСАктриса
Миюки
Савасиро
- ДНАктёр
Даисукэ
Намикава
- КФАктёр
Кэидзи
Фудзивара
- ТЁАктриса
Тиса
Ёкояма
- ИФАктёр
Иссэи
Футамата
- СИАктёр
Сюити
Икэда
- МХАктриса
Мэгуми
Хан
- МИАктриса
Мария
Исэ
- КИАктриса
Кикуко
Иноуэ
- МХСценарист
Мицутака
Хирота
- АМСценарист
Ацуси
Маэкава
- ЁТСценарист
Ёсихиро
Тогаси
- ФССценарист
Фумиё
Сакаи
- ММПродюсер
Масао
Маруяма
- ЁХКомпозитор
Ёсихиса
Хирано