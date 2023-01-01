Охотник х Охотник
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Охотник х Охотник

Охотник х Охотник (мультсериал, 2011) смотреть онлайн

2011, Охотник х Охотник 1 сезон
Аниме, Мультфильмы18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Лицензия члена организации Охотников дает множество привилегий — возможность бесплатно путешествовать первым классом, доступ к закрытой информации и право брать крупные суммы денег в банках. Ежегодно проводится экзамен, на котором выбираются немногие достойные. Гон Фрикс отправляется на экзамен с целью стать Охотником и найти своего отца.

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Актёры и съёмочная группа сериала «Охотник х Охотник»