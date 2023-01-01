Одинокие родители
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Одинокие родители

Одинокие родители (сериал, 2018) смотреть онлайн

2018, Sankt Maik 1 сезон
Комедии, Зарубежные18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Воспитание детей — дело непростое, а когда это приходится делать в одиночку, становится не до радостей жизни. Тренер по футболу Уилл Купер отлично справляется с обязанностями отца, но его личная жизнь покрывается все более толстым слоем пыли.

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Рейтинг

6.8 КиноПоиск
7.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Одинокие родители»

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