Обитель лжи (сериал, 2012) смотреть онлайн

Трагикомический сериал о циничных и веселых бизнес-консультантах, которые готовы на все, чтобы выбить из своих клиентов как можно больше денег. Вся кухня консалтингового бизнеса. Снята эта история по мотивам книги "Обитель лжи. Рассказ о том, как бизнес-консультанты ловко снимают ваши часы, чтобы потом сообщить вам, который час", написанной Мартином Кином, бывшим консультантом - уж он-то знает, о чем говорит.

