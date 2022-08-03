Обитель лжи
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Обитель лжи

Обитель лжи (сериал, 2012) смотреть онлайн

2012, Обитель лжи 4 сезона
Комедия, Драма18+

Этот сериал пока недоступен

О сериале

Трагикомический сериал о циничных и веселых бизнес-консультантах, которые готовы на все, чтобы выбить из своих клиентов как можно больше денег. Вся кухня консалтингового бизнеса. Снята эта история по мотивам книги "Обитель лжи. Рассказ о том, как бизнес-консультанты ловко снимают ваши часы, чтобы потом сообщить вам, который час", написанной Мартином Кином, бывшим консультантом - уж он-то знает, о чем говорит.

Страна
США
Жанр
Комедия, Драма

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
7.4 IMDb