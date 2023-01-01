О чем говорят мужчины. Простые удовольствия (сериал, 2023) смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 18+23 мин
О чем говорят мужчины. Простые удовольствия
Сезон 1 Серия 1
- 18+22 мин
О чем говорят мужчины. Простые удовольствия
Сезон 1 Серия 2
- 18+23 мин
О чем говорят мужчины. Простые удовольствия
Сезон 1 Серия 3
- 18+21 мин
О чем говорят мужчины. Простые удовольствия
Сезон 1 Серия 4
- 18+24 мин
О чем говорят мужчины. Простые удовольствия
Сезон 1 Серия 5
- 18+24 мин
О чем говорят мужчины. Простые удовольствия
Сезон 1 Серия 6
- 18+25 мин
О чем говорят мужчины. Простые удовольствия
Сезон 1 Серия 7
- 18+21 мин
О чем говорят мужчины. Простые удовольствия
Сезон 1 Серия 8
Сюжет
«О чем говорят мужчины. Простые удовольствия» — фильм 2023 года, жизненная и душевная комедия о взаимоотношениях между мужчинами и женщинами и не только. Продолжение известной серии «О чем говорят мужчины», актеры — резиденты комического театра «Квартет И».
Герои фильма — четверо друзей, которые уже не так юны, но до сих пор пытаются разобраться в мире. Они обсуждают радости и горести любви, чувства и переживания, опыт разных событий в жизни. Впереди у них лето и прогулка по Москве, такая долгая, что можно обсудить все, что угодно.
В основе незамысловатого сюжета лежит тема поиска счастья и верности, дружбы и преданности. «О чем говорят мужчины. Простые удовольствия» смотреть на Wink — приглашаем оценить эту приятную философскую историю о том, как важно слушать друг друга.
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