2021, Small Town News: KPVM Pahrump 1 сезон
Документальные, Мини-сериалы18+
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Новости маленького городка (сериал, 2021) смотреть онлайн
Сюжет
Документальный сериал, приоткрывающий завесу тайны над жизнью частной телестанции в небольшом американском городке. Это ода работникам компании, которая, несмотря ни на что, старается расширять границы своего влияния и бороться за честную подачу информации. Что в современном мире, согласитесь, довольно сложно. Смотрите в подписке Amediateka на Wink.
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Информация
СтранаСША
ЖанрыДокументальные, Мини-сериалы
Рейтинг
6.6 IMDb