Нина (сериал, 2021) смотреть онлайн

Сюжет

Драмеди от Жоры Крыжовникова о многодетной матери, решившей стать хозяйкой своей судьбы после ухода третьего мужа. В главной роли Виктория Исакова.



Мать троих детей Нина живет в уютном доме в Нижегородской области, окруженная любовью и заботой Константина, своего третьего по счету супруга. Купаясь в роскоши, женщина тратит его деньги не только на себя, но и на двух бывших мужей — неудачливого бизнесмена и сумасшедшего ученого. Однако счастливая жизнь Нины рушится, когда Константин решает уйти от нее к другой женщине. Теперь большая семья, включая детей и бывших супругов, вынуждена переехать в съемную квартиру. Это становится поворотным моментом в жизни Нины, ведь ей придется научиться жить самостоятельно и не зависеть от мужчин.



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