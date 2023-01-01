7.12022, The Invisible Pilot 1 сезон
Документальные, Исторические18+
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Невидимый пилот (сериал, 2022) смотреть онлайн
Сюжет
Гэри Бетцнер — пилот и счастливый семьянин, который в 1977 году прыгнул с моста, но его тело так и не было найдено. Родные и друзья начинают собственное расследование и выясняют, что мужчина вeл двойную жизнь. Смотрите в подписке Amediateka на Wink.
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Информация
СтранаСША
ЖанрыИсторические, Криминал, Документальные, Детективы
Рейтинг
7.1 КиноПоиск
6.3 IMDb